Нажива на крови. Главный коп рассказал подробности резонанского убийства модели под Запорожьем

При попытке дать взятку следователю были задержаны два посредника, сообщает Сергей Князев

Сюзанна Шаркова

полицейские раскрыли громкое убийство 16-летней девушки, тело которой было забетонировано.

Об этом глава Национальной полиции Сергей Князев сообщает на своей странице в Facebook.

Об исчезновении девушки еще в марте 2015 года в полицию Запорожье сообщила мать. А уже через несколько месяцев, в июне того же года, правоохранители нашли в подвале закопано и залито бетоном тело. Это была та самая девушка, которую разыскивали полицейские. Стало понятно, что это не просто исчезновение, а спланированное убийство, пишет главный коп Украины.

По его словам, правоохранителям понадобились два года, чтобы выйти на предполагаемых убийц. Сбор доказательств и тщательное изучение дела принесло результат. Полицейские напали на след двух человек: подруги убитой и их общего знакомого. "Подруга" почти сразу после совершения преступления выехала за пределы страны и в настоящее время находится за границей. Ей заочно объявили о подозрении в убийстве.

Задержание посредников Facebook Сергея Князева

Князев рассказал, что сегодня, 17 августа, при попытке дать взятку следователю, который ведет это дело, с целью оправдать второго фигуранта дела — были задержаны два посредника, желавших заработать "на крови", однако следователь полиции оказался честным офицером и гражданином.

16-летняя Сусанна Шаркова из Запорожской области пропала без вести 11 марта 2015. Арендовала дом вблизи Запорожья. Через три месяца его хозяин вызвал милицию. Пояснил, что в доме новый цементный пол, от которого идет подозрительный запах. Полиция обнаружила там тело девушки. Сусанна мечтала стать моделью. Соседи погибшей говорили, что в дом, который арендовала с подругами, часто приходили мужчины, устраивали вечеринки, сообщает gazeta.ua.

Вместе с девушкой пропала и её банковская карта, на которой числилось более 50 тысяч долларов, хотя зарплата модели за съёмки и показы в Запорожье на тот момент не превышала более 300 грн, пишет "МедиаЦентр. Энергодар". По одной из версий, деньги модель получала, шантажируя богатых мужчин. По другой — девушка предоставляла эскорт-услуги.