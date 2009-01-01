Не поделили дорогу. В Тернополе столкнулись троллейбус и БРДМ, фото с места аварии

ДТП произошло вчера вечером, никто не пострадал.
Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции на Тернопольщине.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на ул. Бродовская, по предварительным данным, водитель общественного транспорта не предоставил БРДМ преимущество в движении.
"Служебный транспорт двигался в сопровождении полицейской машины с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом", — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что недалеко от поселка Сад Сумской области водитель на грузовике SCANIA насмерть сбил двух мужчин-велосипедистов. Узнать больше о случившемся можно здесь.
Фото: tp.npu.gov.ua