"Не убили, так мы добьем". На Виннитчине избили ветерана АТО и заставили рыть свою могилу

Вопиющий инцидент произошел на одном из объектов строительства в регионе.

Александр Дьяк Скриншот из видео

В селе Сигнал, что на Виннитчине, двое строителей нанесли сильные побои ветерану АТО , а затем пытались его придушить и заставляли рыть себе могилу.

Видеозапись рассказа самого потерпевшего, Александра Дьяка, была опубликована на портале YouTube.

По его словам, он недавно пошел на поденную строительную работу. Во время работы у Дьяка произошла ссора с новоявленными коллегами.

"Они узнали, что я служил в АТО, и начали меня бить. При этом один из моих напарников постоянно кричал: "Тебя в АТО не убили? Так мы добьем!"", − сказал он.

По словам Дьяка, мужчины свалили его на землю и били ногами по лицу, а потом дали лопату и заставили копать себе могилу.

"Когда я выкопал яму, один из них накинул мне на шею петлю и душил, пока я не потерял сознание. Очнувшись, увидел, что мои мучители не следят за мной, и убежал", - добавил он.

Как сообщает портал "Факты", в Главке Нацполиции по Винницкой области подтвердили, что ветеран АТО Александр Дьяк обращался с заявлением о своем избиение. Было открыто уголовное производство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве грабители напали на ветерана АТО, плевавшего в лицо российскому пропагандисту.

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