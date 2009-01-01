Не вернулись с переднего края. На Луганщине группа разведчиков ВСУ не вышла на связь

В настоящее время известно, что военнослужащие не вышли на связь, сообщил Завтонов.
Об этом сообщил пресс-офицер тактического группировки "Мариуполь" Дмитрий Завтонов в эфире телеканала "112 Украина".
"Известно, что группа военных выполняла задачи по наблюдению на переднем краю наших позиций. В настоящее время известно, что военнослужащие не вышли на связь", — сказал Завтонов.
Он добавил, что не может сообщить более подробную информацию о защитниках Украины. Однако отметил, что в настоящее время с военнослужащими пытаются выйти на связь, работают поисковые группы.
"Любая информация, которая будет 100%-но проверенная, будет предоставляться как можно быстрее", — заверил пресс-офицер.
Напомним, ранее стало известно о том, как Россия шантажирует Украину пленными на Донбассе.