Не выдержал издевательств пьяных главарей. На Луганщине поймали беглого боевика ЛНР

Правоохранители обнаружили жителя Луганска в одном из прилегающих к линии соприкосновения поселков Новоайдарского района.

На Луганщине поймали беглого боевика ЛНР Скриншот

На Луганщине сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика одного из незаконных вооруженных формирований террористической ЛНР.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Отмечается, что правоохранители обнаружили жителя Луганска в одном из прилегающих к линии соприкосновения поселков Новоайдарского района, где он скрывался после побега из своей террористической группировки.

Сотрудники спецслужбы установили, что задержанный боевик не выдержал систематических издевательств главарей бандформирования, которые навеселе применяли насилие к подчиненным.

Вместе с тем задержанный с 2014 года находился в составе незаконных вооруженных формирований и принимал активное участие в боевых столкновениях с силами антитеррористической операции. Оперативники СБ Украины изъяли у боевика документы, подтверждающие его принадлежность к террористическим бандформирований ЛНР.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе поймали двух информаторов ДНР.

Видео: СБУ.