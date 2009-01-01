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Небоевые потери. Под Мариуполем три "морпеха" ДНР подорвались на своем минном поле

Сегодня, 11:23

Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.

минное поле, мины
Минное поле, иллюстрация ukrainianwall.com
На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей растет число небоевых потерь среди личного состава 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) "армейских корпусов" боевиков. Так, в сводки в очередной раз попали террористы из 9-го полка "морской пехоты" ДНР.

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, 20 февраля трое военнослужащих 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты 1-го "армейского корпуса", дислоцированного в Новоазовске Донецкой области, подорвались при установке минных заграждений и получили ранения несовместимые с жизнью.

Ранее "Главред" сообщал о ночном взрыве под Мариуполем — "морпехи" ДНР грабили погреб и напоролись на самопальную мину.

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ГУР, разведка, Мариуполь, Новоазовск, 9полк, морпехи ДНР, минное поле, напоролись
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