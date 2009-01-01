Небоевые потери. Под Мариуполем три "морпеха" ДНР подорвались на своем минном поле

Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.
Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.
Как стало известно украинской разведке, 20 февраля трое военнослужащих 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты 1-го "армейского корпуса", дислоцированного в Новоазовске Донецкой области, подорвались при установке минных заграждений и получили ранения несовместимые с жизнью.
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