Небоевые потери. Под Мариуполем три "морпеха" ДНР подорвались на своем минном поле

Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Минное поле, иллюстрация ukrainianwall.com

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей растет число небоевых потерь среди личного состава 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) "армейских корпусов" боевиков. Так, в сводки в очередной раз попали террористы из

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, 20 февраля трое военнослужащих 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты 1-го "армейского корпуса", дислоцированного в Новоазовске Донецкой области, подорвались при установке минных заграждений и получили ранения несовместимые с жизнью.

Ранее "Главред" сообщал о ночном взрыве под Мариуполем — "морпехи" ДНР грабили погреб и напоролись на самопальную мину.