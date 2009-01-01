Недосмотрела мать. В Одессе из окна 11-го этажа выпал пятилетний мальчик

Трагедия произошла вчера, ребенок погиб.
Об этом говорится на странице полиции Одесской области в Facebook.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на ул. Посмитного, ребенок погиб.
"Выяснилось, что мать с сыном — граждане одной из стран постсоветского пространства, приехали в Одессу в гости к родственникам. Женщина недосмотрела за сыном, и он по неосторожности случайно выпал из окна", — отметили в полиции.
Решается вопрос о внесении сведений о случившемся в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.