Недосмотрела мать. В Одессе из окна 11-го этажа выпал пятилетний мальчик

Трагедия произошла вчера, ребенок погиб.

Окно, иллюстрация

В пятницу, 18 августа, в Одессе пятилетний мальчик выпал из окна, расположенного на 11-м этаже жилого дома, из-за того, что за ним недосмотрела его мать.

Об этом говорится на странице полиции Одесской области в Facebook.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на ул. Посмитного, ребенок погиб.

"Выяснилось, что мать с сыном — граждане одной из стран постсоветского пространства, приехали в Одессу в гости к родственникам. Женщина недосмотрела за сыном, и он по неосторожности случайно выпал из окна", — отметили в полиции.

Решается вопрос о внесении сведений о случившемся в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.