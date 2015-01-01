Невидимый убийца. В Измаиле умер отец и два сына

Трагедия случилась в одном из частных домов, выжила женщина, отметили в полиции.
Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в регионе.
В ведомстве уточнили, что умер 41-летний хозяин постройки и два его сына в возрасте 26-ти и трех лет.
"46-летней матери погибших детей была вовремя оказана медицинская помощь", — отметили в пресс-службе.
Позже правоохранители выяснили, что в доме есть печное отопление, во время осмотра в печи нашли покрытые лаком куски дерева. Причиной трагедии могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопления, которое повлекло отравление.
По факту случившегося начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.
Напомним, в одном из домов Овидиополя Одесской области произошел пожар, в постройке нашли два обезглавленных трупа. Подозреваемый в убийстве планировал устроить теракт, его задержали.
Фото: od.npu.gov.ua