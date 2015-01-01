Невидимый убийца. В Измаиле умер отец и два сына

Трагедия случилась в одном из частных домов, выжила женщина, отметили в полиции.

Дом, в котором умерли люди od.npu.gov.ua

В Измаиле Одесской области в одном из частных домов умерли три члена одной семьи, возможно, из-за

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в регионе.

В ведомстве уточнили, что умер 41-летний хозяин постройки и два его сына в возрасте 26-ти и трех лет.

"46-летней матери погибших детей была вовремя оказана медицинская помощь", — отметили в пресс-службе.

Позже правоохранители выяснили, что в доме есть печное отопление, во время осмотра в печи нашли покрытые лаком куски дерева. Причиной трагедии могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопления, которое повлекло отравление.

По факту случившегося начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Дом, в котором умерли люди od.npu.gov.ua

Напомним, в одном из домов Овидиополя Одесской области произошел пожар, в постройке нашли два обезглавленных трупа. Подозреваемый в убийстве планировал устроить теракт, его задержали.

Фото: od.npu.gov.ua