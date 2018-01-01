Ночной взрыв в Киеве: обнародовано видео и новые подробности

Правоохранители тщательно осматривают место происшествия.

Взрыв возле "Киевэнерго" прогремел в ночь на 15 апреля. @UA.KyivPolice

Полиция начала розыск людей, причастных к взрыву возле "Киевэнерго" , который прогремел в ночь на 15 апреля.

"Правоохранители тщательно осматривают место происшествия для того, чтобы установить, какое взрывное устройство было применено. Проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для раскрытия преступления", - отмечается в сообщении нацполиции.

В результате взрыва никто не пострадал, но были выбиты две двери, повреждены окна и фасад. Предполагается, что злоумышленник мог использовать гранату.

Как сообщила пресс-служба полиции Киева, по факту взрыва начато уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. За совершение такого правонарушения предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до 10 лет.

Напомним, 13 апреля в Киеве на ул. Михаила Омельяновича-Павленко 4/6 из ручного противотанкового гранатомета выстрелили в отдел продаж "Киевгорстроя", была также повреждена боковая часть расположенного рядом ресторана.