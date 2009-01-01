Новое преступление "морпехов" ДНР: в Новоазовске ограбили магазин

Террористы должны были усилить передовые позиции, но не прибыли к месту назначения.

"Морпехи" террористической ДНР, иллюстрация Вконтакте Константина Литвинова

В захваченном боевиками Новоазовске Донецкой области вооруженные членысамопровозглашенной ДНР ограбили продуктовый магазин.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что в рядах террористов ЛДНР продолжает расти количество преступлений.

В частности, группа "морпехов", которая была направлена для усиления передовых позиций, не прибыла к месту назначения. Сейчас противник ищет вооруженных бойцов, которые, по словам местных жителей, ограбили продуктовый магазин.

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной Киеву части Донбасса между российскими военными-"морпехами" самопровозглашенной ДНР возник спор, который перерос в стрельбу, один боевик убит, один — тяжело ранен.