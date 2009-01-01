Новые подробности боев под Авдеевкой: уничтожены 15 врагов

Ранены более 20 террористов, отметили в Минобороны.

Могила боевика, иллюстрация Фото: соцсети

С воскресенья, 29 января, в районе промышленной зоныобострилась ситуация, в результате ответных ударов сил АТО уничтожены 15 боевиков, 24 — получили ранения.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны (ГУР) в Facebook.

По ее данным, убиты 14 членов "11 отдельного мотострелкового полка" (Макеевка) и один — "100 отдельной мотострелковой бригады" (Донецк) самопровозглашенной ДНР.

"11 раненых — из состава "11 отдельного мотострелкового полка", — отметили в ведомстве.

Также в разведке сообщили, что среди убитых из этого незаконного вооруженного формирования в результате боевых действий есть военный преступник, командир "стрелкового батальона" Иван Балакай (прозвище "Грек")".

"Командование "11 отдельного мотострелкового полка" осуществляет умышленное сокрытие информации о значительных потерях с целью недопущения снижения морально-психологического состояния в подчиненных подразделениях оккупационных войск", — выяснили в ГУР.

Напомним, 29 в районе Авдеевки боевики дважды пытались штурмовать украинские позиции, но понесли потери и отступили. Южнее города в результате боевых действий погибли четыре украинских военнослужащих, а девять — были ранены.