Новые подробности боев под Авдеевкой: уничтожены 15 врагов

Ранены более 20 террористов, отметили в Минобороны.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны (ГУР) в Facebook.
По ее данным, убиты 14 членов "11 отдельного мотострелкового полка" (Макеевка) и один — "100 отдельной мотострелковой бригады" (Донецк) самопровозглашенной ДНР.
"11 раненых — из состава "11 отдельного мотострелкового полка", — отметили в ведомстве.
Также в разведке сообщили, что среди убитых из этого незаконного вооруженного формирования в результате боевых действий есть военный преступник, командир "стрелкового батальона" Иван Балакай (прозвище "Грек")".
"Командование "11 отдельного мотострелкового полка" осуществляет умышленное сокрытие информации о значительных потерях с целью недопущения снижения морально-психологического состояния в подчиненных подразделениях оккупационных войск", — выяснили в ГУР.
Напомним, 29 в районе Авдеевки боевики дважды пытались штурмовать украинские позиции, но понесли потери и отступили. Южнее города в результате боевых действий погибли четыре украинских военнослужащих, а девять — были ранены.