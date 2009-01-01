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Новые подробности боя под Мариуполем. Уничтожены восемь боевиков

Сегодня, 21:55

Сегодня на Донбассе ранены 16 террористов, отметили в штабе АТО.

Боевик
Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters
В понедельник, 20 марта, в районе Водяного Донецкой области (находится под Мариуполем), по уточненным данным, в результате боя между украинскими военными и врагом уничтожены восемь террористов.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В ведомстве уточнили, что еще 16 боевиков получили ранения.

"… противник понес значительные потери. По данным разведки — восемь наемников убиты", — отметили в штабе.

Ранее сообщалось, что возле Водяного наши бойцы отразили атаку двух диверсионно-разведывательных групп противника, ликвидированы шесть российских наемников, девять — ранены.

До этого стало известно, что в результате боя под Мариуполем погибли два украинских морпеха, семь — получили ранения. Узнать больше о вооруженных провокациях террористов можно здесь.

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АТО, Донбасс, боевики, штаб АТО, бой, Водяное, Мариуполь, убиты, уничтожены, ранены, разведка
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