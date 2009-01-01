Новые подробности боя под Мариуполем. Уничтожены восемь боевиков

Сегодня на Донбассе ранены 16 террористов, отметили в штабе АТО.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.
В ведомстве уточнили, что еще 16 боевиков получили ранения.
"… противник понес значительные потери. По данным разведки — восемь наемников убиты", — отметили в штабе.
Ранее сообщалось, что возле Водяного наши бойцы отразили атаку двух диверсионно-разведывательных групп противника, ликвидированы шесть российских наемников, девять — ранены.
До этого стало известно, что в результате боя под Мариуполем погибли два украинских морпеха, семь — получили ранения. Узнать больше о вооруженных провокациях террористов можно здесь.