Новые подробности ЧП под Днепром: все дети получили минно-взрывную травму

Сдетонировал артиллерийский снаряд калибра 30 мм.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

"Предварительно установлено, что сдетонировал артиллерийский снаряд калибра 30 мм. В результате взрыва все дети получили минно-взрывную травму. Трое ребят были госпитализированы в реанимацию. Девочку с осколочным ранением голени доставили в травматологическое отделение больницы", — рассказали правоохранители.

По данным местных спасателей, во время игр дети бросили боеприпас о землю, из-за этого и произошел взрыв.

В полиции отмечают, что по факту взрыва назначены дополнительные экспертизы. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов). Осмотр места происшествия продолжается.

Напомним, на Черниговщине взорвалась граната, есть жертва.