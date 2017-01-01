Новые убийства под Овидиополем. Мужчину и женщину зарубили топором

Личности погибших уже установлены, это местные жители. Устанавливаются возможные свидетели происшествия и мотивы жестокого убийства.

Под Овидиополем мужчину и женщину зарубили топором pravdand.com

В новогоднюю ночь в Овидиопольском районе Одесской области были обнаружены два тела со следами насильственной смерти.

Полиция установила личности убитых, сообщила в эфире телеканала "112 Украина" сообщила спикер ГУ Нацполиции Одесской области Алена Войтенко.

"В первые минуты нового года к нам поступило сообщение о том, что в одной из усадеб села Прилиманское Овидиопольского района обнаружены два тела со следами насильственной смерти — рублеными ранами головы и туловища. Мужчина и женщина пострадали от рук неизвестных злоумышленников. Всю ночь в поселке продолжались первоочередные следственно-оперативные действия", — рассказала Войтенко.

По ее словам, личности погибших уже установлены, это местные жители. Устанавливаются возможные свидетели происшествия и мотивы жестокого убийства.

Как пишет издание "Надднестрянская правда", убийство совершено на улице Флотской. Убиты мужчина и женщина. Жертвы были зарублены топором.

Напомним, военнослужащие Национальной гвардии Украины и сотрудники полиции задержали овидиопольца Дмитрия Погорелова, которого подозревают в жестоком убийстве женщины и ее двухлетней дочери, двух поджогах и попытке теракта.

Фото: pravdand.com.