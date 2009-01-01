Нож в спину. На Одесчине мужчина убил своего брата

Преступление совершено в городе Килия, злоумышленник задержан.

Нож facebook.com/gunp.odessa

В городе Килия Одесской областисвоего брата кухонным ножом в спину, пострадавший умер.

Об этом говорится на странице полиции региона в Facebook.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник уже задержан.

"… 42-летний мужчина, схватив кухонный нож, нанес своему брату удар в область спины. От полученных телесных повреждений 27-летний мужчина скончался на месте происшествия", — отмечается в сообщении.

Начато производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления.

Ранее стало известно, что в Харькове пенсионер-местный житель пять раз ударил ножом своего сына, чуть не убив его, мужчину задержали правоохранители. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: facebook.com/gunp.odessa