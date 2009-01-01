Обещали устроить на военную службу. На взятке попались два полковника-вымогателя

Посредником в передаче денежных средств выступил офицер Генштаба.

На взятке попались два полковника vppnr.gp.gov.ua

получении неправомерной выгоды в размере 6 тыс. долл. изобличены правоохранителями два полковника из Генерального штаба Вооруженных сил Украины и Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Сообщается, что за эту сумму старший офицер отдела обеспечения подготовки войск (сил) Главного управления подготовки ВСУ Генштаба и заместитель начальника — начальник центра специальных проверок и люстрации Главного центра кадрового обеспечения Госпогранслужбы Украины обещали трудоустроить на военную службу ГПСУ гражданское лицо.

Посредником в передаче денежных средств выступил офицер Генштаба.

"После получения уже второй части неправомерной выгоды (3 тыс. долларов США) и распределения денег между участниками группы полковники были задержаны правоохранителями "на горячем", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся обыски по месту их работы и жительства.

Также готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере и по предварительному сговору группой лиц, занимающих ответственное положение, соединенное с вымогательством).

Напомним, ранее сообщалось, что двух прокуроров разоблачили в вымогательстве крупной взятки.

Фото: vppnr.gp.gov.ua.