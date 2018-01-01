Обезглавливание девушки в Одессе: подозреваемый арестован

Возможный злоумышленник после задержания ранил полицейского.

В Одессе суд избрал меру пресечения подозреваемому в жестоком убийстве женщины delate.info

В среду, 7 марта, по ходатайству Одесской местной прокуратуры №2 суд избрал меру пресечения подозреваемому в жестоком убийстве девушки — жертва была обезглавлена.

Служители Фемиды решили, что возможный злоумышленник — 25-летний парень — должен быть взят под стражу, говорится на сайте прокуратуры Одесчины.

В ведомстве уточнили, что после задержания он напал на полицейского с ножом и нанес ему несколько порезов.

Правоохранители сообщили задержанному о подозрении в умышленном убийстве из корыстных побуждений, разбое и нанесении телесных повреждений правоохранителю (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса).

Напомним, в Одессе в конце февраля нашли обезглавленной молодую девушку-предпринимателя. Позже правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. СМИ узнали, что он работает поваром-сушистом в одном из ресторанов города.