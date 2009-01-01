Обложил "данью" бизнесмена. На Днепропетровщине на взятке погорел начальник райотдела полиции

Злоумышленник под надуманными предлогами блокировал выезд автотранспорта предпринимателя с базы.

На взятке погорел начальник райотдела полиции Пресс-центр СБУ

Днепропетровской области СБ Украины совместно с сотрудниками военной прокуратурой и внутренней безопасности Нацполиции разоблачили на взятке начальника одного из райотделов полиции.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Правоохранители установили, что подполковник полиции систематически требовал от местного бизнесмена деньги за возможность беспрепятственно заниматься грузовыми перевозками.

В случае отказа, злоумышленник под надуманными предлогами блокировал выезд автотранспорта предпринимателя с базы.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что каждый день предприниматель был вынужден платить "дань" в зависимости от количества грузовиков, которые перевозили стройматериалы по территории района.

Сотрудники спецслужбы задержали начальника райотдела полиции в служебном кабинете во время получения очередной взятки в размере трех тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье на взятке погорел мэр города.

Фото: СБУ.