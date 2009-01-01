Обложил "данью" бизнесмена. На Днепропетровщине на взятке погорел начальник райотдела полиции

Злоумышленник под надуманными предлогами блокировал выезд автотранспорта предпринимателя с базы.
Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.
Правоохранители установили, что подполковник полиции систематически требовал от местного бизнесмена деньги за возможность беспрепятственно заниматься грузовыми перевозками.
В случае отказа, злоумышленник под надуманными предлогами блокировал выезд автотранспорта предпринимателя с базы.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что каждый день предприниматель был вынужден платить "дань" в зависимости от количества грузовиков, которые перевозили стройматериалы по территории района.
Сотрудники спецслужбы задержали начальника райотдела полиции в служебном кабинете во время получения очередной взятки в размере трех тысяч гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье на взятке погорел мэр города.
Фото: СБУ.