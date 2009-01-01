Обложил "данью" предпринимателей. В Краматорске с поличным поймали чиновника горсовета

Оперативники спецслужбы задержали взяточника возле административного здания горсовета во время получения неправомерной выгоды.
Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.
В сообщении отмечается: "Чиновник систематически требовал деньги с предпринимателей за право осуществления выездной торговли продуктами питания.
Оперативники спецслужбы задержали взяточника возле административного здания горсовета во время получения неправомерной выгоды в сумме шесть тысяч гривен.
Также правоохранители задокументировали еще два эпизода его противоправной деятельности.
Решается вопрос относительно избрания задержанному меры пресечения — содержание под стражей.
Следственные действия продолжаются".
Напомним, на Волыни погорел на взятке начальник полигона воинской части.
Фото: СБУ.