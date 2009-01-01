Обложили данью фермеров. На Харьковщине накрыли банду рэкетиров

Группа, в которую входили четверо жителей Лозовой, функционировала в течение шести месяцев.

На Харьковщине накрыли банду рэкетиров handcuffs/Shutterstock

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией разоблачила и задержала в Харьковской области группу злоумышленников, которые терроризировали предпринимателей.

Об этом сообщил начальник пресс-центра областного управления СБУ Владислав Абдула на странице в Facebook.

Отмечается, что группа, в которую входили четверо жителей Лозовой, функционировала в течение шести месяцев. Угрожая физическим насилием и уничтожением имущества, бандиты заставляли предпринимателей платить "дань" за то, что не будут препятствовать законной коммерческой деятельности.

В частности, у одного из местных фермеров бандиты требовали 360 тысяч гривен. Также за отказ платить ему угрожали уничтожением сельскохозяйственной техники и физической расправой над членами семьи.

Установлено, что двое из бандитов ранее уже отбывали уголовные наказания за насильственные преступления.

Во время обысков жилья преступников в Лозовой изъяты деньги в разной валюте в эквиваленте почти сто пятьдесят тысяч гривен, две боевые гранаты, холодное оружие, а также отобранные у предпринимателей правоустанавливающие документы на объекты недвижимости.

Уголовное производство осуществляется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 и ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом накрыли банду рэкетиров.

Фото: Фейсбук В.Абдулы.