Обнародованы детали жуткой резни в Павлограде: школьник зверски убил 4-летнего малыша и его отца

Суд избрал меру пресечения для подозреваемого одиннадцатиклассника.

Ученик 11-го класса из Павлограда Валентин Земцов убил мужчину и малолетнего ребенка фото: ТСН.ua

Павлограде Днепропетровской области суд постановил взять под стражу на время следствия ученика 11 класса Валентина Земцова, который убил мужчину и малолетнего ребенка, а также тяжело ранил беременную мать малыша.

У семьи, которая живет по соседству, ранее не было конфликтов с подозреваемым, сообщает ТСН.

"За две минуты поставил крест на всей моей жизни", - говорит пострадавшая Виктория Кригина.

Женщина с тяжелыми травмами находится в реанимации и не смогла присутствовать на похоронах 4-летнего сына и 30-летнего мужа.

На заседании суда Земцов отказался прокомментировать содеянное, сославшись на плохое самочувствие.

"Две секунды! Он разбивает стекло, прыгает в окно, бьет меня ножом вот сюда. Я падаю. Потом начал меня бить. Я его просила: не бей в живот, не трогай ребенка, пожалуйста. Я упала. Глаза открываю – брызги летят из комнаты, он ребенка бьет. Ребенок уже молчит", — рассказала журналистам страшные подробности пострадавшая.

С огромной кровопотерей и резаными ранами беременную женщину доставили в реанимацию.

"Самое главное – жизнь сохранена, которая в утробе матери. Вероятно, задеты нервы. Серьезная травма глаза. Наложено около 12 швов за ухом. Есть перелом челюстной кости", - рассказали о травмах пострадавшей в больнице.

Земцова удалось задержать, поскольку он обратился в больницу из-за травмы, которую получил, разбивая окно в доме своих жертв.

Журналисты выяснили, что убийца жил с родителями в двухэтажном доме, его отец занимается предпринимательской деятельностью, а мачеха - бывшая судья павлоградского суда. С прессой общаться они отказались.

В школе отмечают, что за учеником агрессии раньше не замечали, однако соседи уверяют, что родители Земцова уже улаживали конфликты в связи с его неадекватным поведением.

"После того, как он выпустил на моих внуков собаку здоровенную, я перестала к ним ходить. Собака едва не разорвала соседского ребенка. "Фас" на собаку – и она полетела на детей. Он рос такой. Он в таком жил", — утверждает бывшая репетитор парня Любовь Новикова.

Как сообщалось ранее, правоохранители установили, что 10 марта примерно в 23:20 18-летний юноша пришел в дом соседей, где нанес многочисленные ножевые ранения мужчине, женщине и их малолетнему сыну. После расправы над семьей парень скрылся с места преступления. В поисках злоумышленника был задействован весь личный состав Павлоградского отдела полиции.