Обострение на Донбассе. В зоне АТО погиб защитник Украины

Сегодня террористы более десяти раз стреляли.

Каска, иллюстрация Facebook.com

В четверг, 7 сентября, вс начала суток и до 18 часов боевики 13 раз нарушили, погиб один украинский воин.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что на востоке нашей страны обстановка несколько обострилась.

На Приморском направлении около 12 часов террористы выпустили четыре мины калибром 82 мм и били из гранатометов по позициям возле Марьинки.

Также они дважды применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы в районе Водяного, а вблизи Широкино атаковали укрепления из стрелкового оружия. На Донецком направлении в окрестностях Зайцево враг три раза открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Из этого же оружия противник дважды бил по опорникам в промзоне Авдеевки, в результате одного из этих обстрелов погиб наш защитник. На Луганском направлении злоумышленники неподалеку Лобачево применили миномет калибром 120 мм.

Ранее стало известно, что за лето 2017 года во время боевых действий на Донбассе погибли 55 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а ранения получили 269 защитников нашей страны.

Видео: Військове телебачення України