"Общаговские разборки". В центре Николаева в массовой драке участвовали 100 парней

Массовая драка произошла на улице Садовой.
Об этом сообщает издание 0512.com.ua.
Массовая драка, в которой участвовали около 100 человек, произошла на улице Садовой.
По предварительной информации, молодые люди устроили драку из-за конфликта, который возник несколько дней назад. Как сообщили свидетели происшествия, это "общаговские разборки", которые продолжаются уже не первый день.
Патрульные проверили около 20 людей, 5 из них задержали и доставили в отделение полиции.
Напомним, в Днепре на футбольном матче ультрас избили нардепа.
Фото: 0512.com.ua.
Видео: 0512 Сайт города Николаева.