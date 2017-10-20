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"Общаговские разборки". В центре Николаева в массовой драке участвовали 100 парней

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Николаев, драка 1 < >
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1 / 5 Участники драки в Николаеве (фото: 0512.com.ua)

Массовая драка произошла на улице Садовой.

Николаев, драка 1
Участники драки в Николаеве фото: 0512.com.ua
В четверг, 19 октября, в Центральном районе Николаева задержали 5 человек, которые участвовали в массовой драке.

Об этом сообщает издание 0512.com.ua.

Массовая драка, в которой участвовали около 100 человек, произошла на улице Садовой.

По предварительной информации, молодые люди устроили драку из-за конфликта, который возник несколько дней назад. Как сообщили свидетели происшествия, это "общаговские разборки", которые продолжаются уже не первый день.

Патрульные проверили около 20 людей, 5 из них задержали и доставили в отделение полиции.

Напомним, в Днепре на футбольном матче ультрас избили нардепа.

Фото: 0512.com.ua.

Видео: 0512 Сайт города Николаева.

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Николаев, массовая драка, задержанные, полиция
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