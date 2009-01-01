Вражеские обстрелы, потери. В штабе АТО рассказали о ситуации на Донбассе

Сегодня террористы, в частности, открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.

Каска, иллюстрация Reuters

В пятницу, 2 июня, вс начала суток и до 18 часов боевики 15 раз стреляли по позициям украинских военнослужащих, в частности, из запрещенноготяжелого вооружения, погиб один боец, три — ранены.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что ситуация на востоке нашей страны находится под контролем воинов.

На Приморском направлении террористы чаще всего применяли оружие, четыре раза били из 120-мм минометов по позициям в районе Чермалыка, там же, а также возле Новотроицкого, вели огонь из гранатометов.

Неподалеку города Марьинка злоумышленники дважды атаковали оборонительные укрепления сил АТО из 82-мм минометов, около 17:00 часов во время обстрелов позиций силовиков в районе населенного пункта под огонь противника попали жилые кварталы.

"Одна из мин калибром 82 мм попала в жилой дом по ул. Прокофьева, в результате чего 20-летняя девушка и 71-летний мужчина получили осколочные ранения. Обоих пострадавших доставили в Кураховскую больницу. Их состояние врачи характеризуют как удовлетворительное", — добавили в штабе.

На Донецком направлении в первой половине дня под вражеские обстрелы из крупнокалиберных пулеметов попали бойцы, которые держат оборону в районе Зайцево и Опытного.

На Луганском направлении террористы из гранатометов и стрелкового оружия открывали огонь по опорным пунктам у Новозвановки и Крымского, а позиции возле Новоалександровки атаковали из зенитной установки.

Ранее в Минобороны сообщили, что с начала 2017 года в зоне проведения АТО погибли 98 украинских военнослужащих, более 800 — ранены. Ознакомиться со сведениями министерства можно здесь.

Видео: Військове телебачення України