Вражеские обстрелы, потери. В штабе АТО рассказали о ситуации на Донбассе

Сегодня террористы, в частности, открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
В ведомстве уточнили, что ситуация на востоке нашей страны находится под контролем воинов.
На Приморском направлении террористы чаще всего применяли оружие, четыре раза били из 120-мм минометов по позициям в районе Чермалыка, там же, а также возле Новотроицкого, вели огонь из гранатометов.
Неподалеку города Марьинка злоумышленники дважды атаковали оборонительные укрепления сил АТО из 82-мм минометов, около 17:00 часов во время обстрелов позиций силовиков в районе населенного пункта под огонь противника попали жилые кварталы.
"Одна из мин калибром 82 мм попала в жилой дом по ул. Прокофьева, в результате чего 20-летняя девушка и 71-летний мужчина получили осколочные ранения. Обоих пострадавших доставили в Кураховскую больницу. Их состояние врачи характеризуют как удовлетворительное", — добавили в штабе.
На Донецком направлении в первой половине дня под вражеские обстрелы из крупнокалиберных пулеметов попали бойцы, которые держат оборону в районе Зайцево и Опытного.
На Луганском направлении террористы из гранатометов и стрелкового оружия открывали огонь по опорным пунктам у Новозвановки и Крымского, а позиции возле Новоалександровки атаковали из зенитной установки.
Ранее в Минобороны сообщили, что с начала 2017 года в зоне проведения АТО погибли 98 украинских военнослужащих, более 800 — ранены. Ознакомиться со сведениями министерства можно здесь.