Обстреляли ДФС и поселки под Мариуполем. В штабе АТО рассказали о новых провокациях врага

Провокации произошли 3 и 5 ноября 2017 года.

Боевики на Донбассе 0629.com.ua

На Донбассе боевики ДНР вторые сутки обстреливают гражданские объекты инфраструктуры, дискредитируя подразделения ВСУ.

Об этом заявила украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК), сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что 3 ноября террористы обстреляли Донецкую фильтрационную станцию с целью вмешательства в ход ремонтно-восстановительных работ. При этом боевики утверждают, что обстрел велся со стороны ВСУ.

"Так, 3 ноября 2017 года, НВФ ОРДО обстреляли Донецкую фильтрационную станцию. Сотрудники станции зафиксировали повреждения резервного хлоропровода. Эта боевая активность направлена прежде всего на обоснование их обстрелов и дискредитацию подразделений Вооруженных Сил Украины. А также связана с нежеланием НВФ ОРДО проводить плановые регламентные работы по обслуживанию камеры и ее нормального функционирования по верификации случаев нарушения режима прекращения огня", — говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты обстреляли из БМП и запрещенных Минскими договоренностями минометов позиции Вооруженных сил Украины на окраинах Водяного возле Мариуполя.

"Утром 5 ноября этого года НВФ ОРДО осуществили провокационные обстрелы из БМП-2, СПГ и крупнокалиберных пулеметов, а также из запрещенного Минскими договоренностями вооружения — из минометов калибра 120 и 82 миллиметров позиции подразделений Вооруженных сил Украины в АТО, расположенные на окраине населенного пункта Водяное возле Мариуполя", — сказано в сообщении.

В СЦКК добавили, что последствия обстрелов уточняются.

"Украинская сторона СЦКК заявляет, что обстрелы проводились с целью провокации. Подразделения ВСУ в ответ не реагировали и не отвечали на провокации, соблюдая заявленный режим тишины. Украинская сторона СЦКК осуждает такое сознательное обострение обстановки со стороны НВФ ОРДО, нежелание соблюдать режим прекращения огня и выполнять взятые обязательства согласно Минским договоренностям", — подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе боевики скрытно устраивают обстрелы — нарываются на ответку сил АТО.