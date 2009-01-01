Обвалился козырек и стена подъезда дома. На Днепропетровщине погиб подросток, есть пострадавшие

Трагедия случилась вчера, начато уголовное производство.
Об этом говорится на сайте ГСЧС.
В ведомстве уточнили, что трагедия произошла по ул. 8 Марта.
"Пострадавшие госпитализированы… Тело погибшего спасатели извлекли из-под завала. Ведется следствие", — отмечается в сообщении.
По данным ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, размещенным на ее странице в Facebook, начато производство ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.
Напомним, 27 октября в селе Селец Сокальского района Львовской области на шахте №6 обвалилась порода, пострадали три горняка. Узнать больше об инциденте можно здесь.