Обвалился козырек и стена подъезда дома. На Днепропетровщине погиб подросток, есть пострадавшие

Трагедия случилась вчера, начато уголовное производство.

Место происшествия facebook.com/PoliceDniproRegion

В субботу, 28 октября, в городе Каменское Днепропетровской области в подъезде жилого дома обвалился козырек и стена — две железобетонные плиты —, а еще два пострадали.

Об этом говорится на сайте ГСЧС.

В ведомстве уточнили, что трагедия произошла по ул. 8 Марта.

"Пострадавшие госпитализированы… Тело погибшего спасатели извлекли из-под завала. Ведется следствие", — отмечается в сообщении.

По данным ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, размещенным на ее странице в Facebook, начато производство ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

Напомним, 27 октября в селе Селец Сокальского района Львовской области на шахте №6 обвалилась порода, пострадали три горняка. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion