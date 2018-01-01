Очередное покушение на одесского активиста Стерненко: один из нападавших убит, фото и видео

По сведеньям очевидцев, бывший глава "Правого сектора" Одессы попал с ранением в больницу.

В момент покушения Стерненко шел со своей девушкой Натальей Фото: Facebook/Наталья Усатенко

В Одессе 24 мая совершенно третье нападение на главу общественной организации "Небайдужи" Сергея Стерненко

Как сообщает в Facebook одесский юрист Игорь Кравец, на Стерненко напали двое неизвестных, одному из них активист нанес ранение ножом в живот.

Отмечается, что спасти раненного мужчину не удалось, и он умер до приезда скорой. На место инцидента, где уже находился труп, полиция ехала около получаса.

Кравец подчеркивает, что Стерненко из-за предыдущих покушений просил предоставить ему государственную охрану, однако в ней официально было отказано.

Фото: Facebook/Игорь Кравец

Фото: Facebook/Игорь Кравец

По время нападения активист шел вместе со своей девушкой Натальей Усатенко. Она позже сообщила в Facebook, что Стерненко находится в операционной, один из нападавших убит, а второй, вероятно, задержан.

Фото: Facebook/Наталья Усатенко

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Напомним, в Одессе уже ранее было было совершено нападение на бывшего лидера местной ячейки "Правого сектора", а ныне - общественного активиста Сергея Стерненко. Злоумышленник осуществил выстрел своей жертве в область затылка.

Позже стало известно имя нападавшего. Это гражданин Украины казахского происхождения, проживающий в Черноморске Одесской области.

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