Очередной взрыв дома в Сумах, есть пострадавшие, опубликованы фото с места происшествия

По предварительным данным, в квартире произошла утечка природного газа

Сегодня, 9 января, в Сумах произошел очередной взрыв в многоэтажке.

Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова в Facebook.

"Взрыв прогремел около 9 часов утра в квартире на первом этаже в доме 52 по проспекту Махайла Лушпы. По предварительным данным, в квартире произошла утечка природного газа", — рассказала Биганова.

По ее информации, в результате взрыва пострадали три человека. Хозяин жилья находится в реанимации, еще два человека из соседней квартиры госпитализированы.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Сумского городского отдела полиции Главного управления Национальной полиции области и спасатели.

Как сообщает местное издание 0542, в результате взрыва пострадали 4 человека. Жители соседней квартиры рассказали, что во время взрыва хозяин квартиры находился дома, взрывной волной его выбросило на улицу. Сами же соседи получили телесные повреждения — женщине наложили швы на руку, а мужчина имеет ссадины на лице. Их детей, после осмотра медиками, отправили к родственникам.

О своем соседе, в чьей квартире произошел взрыв, отзываются нормально. Говорят, что парень 25-26 лет жил один, алкогольными напитками не злоупотреблял.

По словам начальника Сумского отдела полиции Павел Карабута, владельцу квартиры инкриминируют ст. 194, ч. 2 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Сам же мужчина сейчас находится в больнице.

Жителей 1-го и 2-го подъездов эвакуировали. В первом подъезде, где произошел взрыв, в целях безопасности открыты все окна. Для эвакуированных жителей организовали пункт обогрева в школе № 23.

Напомним, 3 января в Сумах в жилом доме в одной из квартир произошел мощный взрыв, в результате которого 10 человек обратились за медицинской помощью, среди них 3 детей, а пожилая женщина погибла.

фото: 0542