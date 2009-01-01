Очередной взрыв в Сумах. Полиция не исключает версию теракта, опубликованы фото и видео

К счастью в результате инцидента никто не пострадал.

Предварительно — взорвалась граната. 0542.ua В Сумах под многоэтажкой взорвался газовый счетчик. Из-за повреждения трубы произошла сильная утечка газа. К счастью в результате инцидента никто не пострадал. Полиция не исключает версию теракта.

Инцидент произошел около 23.00. На место происшествия прибыли 7 экипажей патрульной полиции, которые эвакуировали около 200 человек и оцепили место взрыва. Газ в доме перекрыли, сообщает ТСН.

От взрыва счетчик разлетелся на куски. Правоохранители не исключают версии теракта. Они предполагают, что в общедомовой счетчик могли подложить взрывной предмет. Кроме того, недалеко от места происшествия нашли чеку от гранаты.

Известно, что в этот день газовики только установили счетчик и утром следующего дня должны были подключить его к газовой трубе. Жители дома были против установки общедомового счетчика.

Как рассказала жительница соседнего дома Людмила Передрига, жильцы дома были против установки счетчика, писали письма и звонили на горячую линию, однако реальных действий в отношении этой ситуации не было предпринято.

По словам руководителя Сумского отдела полиции Павла Карабута,"сотрудники полиции проводят поквартирные обходы по установлению всех объективных причин этого случая, а также изучается конфликтная ситуация по установке газового счетчика в данном доме".

Как сообщил с места события первый заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный, предварительно — взорвалась граната, — сообщает местное издание 0542

Напомним, 3 января в Сумах в жилом доме в одной из квартир произошел мощный взрыв, в результате которого 10 человек обратились за медицинской помощью, среди них 3 детей, а пожилая женщина погибла.

9 января, в Сумах произошел очередной взрыв в многоэтажке, в результате которого пострадали три человека.

Фото; видео: 0542.ua; vk.com/policesumy