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Под Ясиноватой на блокпосту прогремел взрыв, уничтожены и ранены до 20 боевиков

Вчера, 23:49

Террористы употребляли спиртные напитки и курили в помещении, где хранились боеприпасы.

Донецк, могилы, боевики
Могилы боевиков, иллюстрация Фото: соцсети
Под захваченной Ясиноватой Донецкой области на блокпосту "мотострелков" самопровозглашенной ДНР произошел взрыв в помещении для хранения оружия и боеприпасов, уничтожены и ранены до 20 "военнослужащих".

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что боевики, пренебрегая мерами безопасности, употребляли спиртные напитки и курили на складе.

"В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ("армейские корпуса", самопровозглашенные ДНР и ЛНР — Ред.) продолжает расти количество преступлений и происшествий… на блокпосту "11 отдельного мотострелкового полка" (Донецк) в помещении для хранения оружия и боеприпасов произошел взрыв", — отметили в ГУР.

Ранее сообщалось, что пьяные "мотострелки" террористической ДНР из минометов обстреляли жилые здания, а потом пытались самовольно оставить воинскую часть с оружием. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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Донбасс, Ясиноватая, ДНР, мотострелки, взрыв, погибшие, раненые, ГУР, разведка, Минобороны, 11полк
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