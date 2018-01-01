Одессита, повредившего топором десяток авто у суда в Киеве, подозревают в хулиганстве

Сегодня в столице суд может избирать задержанному меру пресечения.

Анатолия Мазура подозревают в хулиганстве kyiv.npu.gov.ua

Задержанного одессита-активиста Анатолия Мазура, который в Киеве возле Соломенского районного суда повредил топором более десяти автомобили, правоохранители подозревают в совершении хулиганства

Меру пресечения задержанному в субботу, 17 февраля, может избирать тот же суд, поскольку инцидент произошел в Соломенском районе, в этом может быть конфликт интересов, рассказал "Радио Свобода" адвокат Мазура Дмитрий Бойко.

"Мазура задержали как подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета)", — сообщил защитник.

Напомним, 16 февраля в Киеве мужчина с топором забежал во двор Соломенского районного суда и повредил около десяти авто. Позже стало известно, что злоумышленник — Анатолий Мазур, по его словам, таким образом он хотел отомстить судьям за отказ отправлять в СИЗО мэра Одессы Геннадия Труханова.