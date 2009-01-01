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Огонь и искрение. В Киеве на вагоне товарняка погиб человек

Сегодня, 15:26

Инцидент произошел прошлой ночью на станции "Киев-Волынский".

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Вагоны, иллюстрация rusjev.net
В ночь на четверг, 17 августа, на железнодорожной станции "Киев-Волынский" (входит в состав столицы) охранник заметил огонь и искрение вагона товарного поезда, позже неизвестные сообщили ему, что там погиб человек.

Об этом говорится на странице в Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.

В ведомстве уточнили, что тело погибшего нашли и сняли с поезда на станции "Васильков-1".

"Поезд был остановлен на станции "Васильков-1". Обнаружено тело погибшего… Личность устанавливается", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в Белгород-Днестровском Одесской области в больнице скончался юный экстремал, который вместе с другом хотел сделать селфи на крыше электрички, но получил ожоги.

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