Огонь и искрение. В Киеве на вагоне товарняка погиб человек

Инцидент произошел прошлой ночью на станции "Киев-Волынский".

Вагоны, иллюстрация rusjev.net

В ночь на четверг, 17 августа, на железнодорожной станции "Киев-Волынский" (входит в состав столицы) охранник заметил огонь и искрение вагона товарного поезда, позже неизвестные сообщили ему, что там

Об этом говорится на странице в Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.

В ведомстве уточнили, что тело погибшего нашли и сняли с поезда на станции "Васильков-1".

"Поезд был остановлен на станции "Васильков-1". Обнаружено тело погибшего… Личность устанавливается", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в Белгород-Днестровском Одесской области в больнице скончался юный экстремал, который вместе с другом хотел сделать селфи на крыше электрички, но получил ожоги.