Сегодня, 18:12 RSS

Огонь по своим. В разведке рассказали о новой провокации боевиков "ДНР"

Сегодня, 16:36

10 и 11 ноября одним из подразделений т.н. 1 АК осуществлялись провокационные обстрелы позиции сил АТО.

боевики, пулемет 03
Боевик на Донбассе twitter.com/dubovoyslavyans
На Донбассе командование оккупационных войск продолжает провоцировать активизацию боевых действий.

Об этом, со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, на брифинге в Киеве рассказал пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что 10 и 11 ноября одним из подразделений т.н. 1 АК осуществлялись провокационные обстрелы позиции сил АТО и одновременно позиции своего соседнего подразделения.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали открыто применять по позициям сил АТО вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Теги:  
ГУР, разведка, Донбасс, АТО, боевики, оккупанты, обстрел, провокации
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...