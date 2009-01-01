Огонь вражеского снайпера и минометный обстрел. На Донбассе ранен боец АТО

На Мариупольском направлении из минометов террористы обстреливали Широкино и Водяное.
Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.
Сообщается, что оккупанты продолжили обстрелы позиций ВСУ на всех направлениях.
Так, на Мариупольском направлении из минометов террористы обстреливали Широкино и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они вели огонь по Гнутово, Павлополю, Новотроицкому и Широкино. По Гнутовом неоднократно стреляли снайперы.
На Донецком направлении, по данным штаба АТО, по Луганскому, Северному, Зайцево и Авдеевке боевики стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.
На Луганском направлении по Крымскому огонь вел снайпер.
Напомним, 12 января, в районе Попасной Луганской области в результате боевых действий были ранены три украинских военнослужащих.
Видео: Військове телебачення України.