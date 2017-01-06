Ограбили дом, изнасиловали хозяйку. Стали известны подробности налета "морпехов" ДНР в Новоазовске

Дисциплина среди российских солдат и боевиков значительно ухудшилась.

Пьяные боевики ограбили дом, изнасиловали хозяйку baku.ws

Стали известны подробности нападения боевиков, служащих в 9-м "отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты" в Новоазовске Донецкой области, которые

Как оказалось, это вопиющее преступление было совершено под воздействием алкоголя. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковника Александра Мотузяника сообщает сайт mediarnbo.org.

По информации военной разведки, 5 января российские военнослужащие ворвались в дом местной семьи в Новоазовске, изнасиловали женщину и ограбили квартиру.

Такие вопиющие нарушения прав человека происходили на протяжении всей российской агрессии на востоке Украины, но особенно участились сейчас из-за чрезмерного употребления алкогольных напитков и ухудшения дисциплины среди российских солдат и боевиков, говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2016-го пьяные "морпехи" ДНР угнали авто и пытались проехать через блокпост "коллег", те открыли огонь на поражение. Один пьяница был убит, второй — ранен.