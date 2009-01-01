Ограбление банка в Луганске. ФСБ ищет "мотострелка" ЛНР

На Донбассе террористы тяжело ранили человека, подозреваемого в дезертирстве, отметили в Минобороны.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

На захваченной части Донбасси личный составсамопровозглашенной ЛНР ищут "мотострелка" псевдореспублики, подозреваемого в ограблении банка в Луганске.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что в ходе розыскных действий террористы по подозрению в дезертирстве задержали трех человек, один — тяжело ранен.

"Представители ФСБ РФ с привлечением личного состава "комендантского полка" проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий по розыску военнослужащих "4 отдельного мотострелковой бригады" (Алчевск)", — отметили в ГУР.

Ранее сообщалось, что 9 марта в неподконтрольном властям Украины Антраците Луганской области два пьяных боевика ЛНР напали на сотрудников "министерства внутренних дел" террористической ДНР, "полицаи" их ранили и задержали.