Оккупанты крыли силы АТО на всех направлениях, ранены 2 бойца ВСУ

Террористы продолжают использовать минометы и артиллерию, пренебрегая какими-либо договоренностями.

Вражеская артиллерия на Донбассе Facebook/Евгений Крыжин

Российские оккупанты и боевики на Донбассе в течение дня осуществили 36 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, двое украинских военных ранены.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Сообщается, что террористы продолжают использовать минометы и артиллерию, пренебрегая какими-либо договоренностями.

Так, на Мариупольском направлении по Лебединскому боевики вели огонь из 122-миллиметровой артиллерии, 82-миллиметровых минометов, а также танка. По Широкино они применили 120- и 82-миллиметровые минометы. Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное, Новотроицкое, Березово, Талаковку и Широкино боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия. По Новотроицкому и Гнутово вел огонь и снайпер.

На Донецком направлении, по данным штаба, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов террористы обстреляли Зайцево и Луганское, а из минометов различных калибров — Авдеевку и Троицкое.

На Луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов была обстреляна Новозвановка. Кроме того, под огонь минометов и гранатометов попали Троицкое, Новозвановка, Крымское и Новоалександровка.

Напомним, ранее в Минобороны раскрыли, где силы АТО понесли потери.

Видео: Військове телебачення України.