Оккупанты наглеют у Станицы, нарвались на ответку сил АТО под Мариуполем

За минувшие сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинские военные на Донбассе Reuters

На Донбассе за минувшие сутки активность боевиков в зоне АТО сместилась с Донецкого направлении на

Об этом идет речь в сводке пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что в целом за минувшие сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. При этом военнослужащие ВСУ 8 раз применяли оружие для принуждения противника к миру.

В результате боевых действий двое украинских военных были ранены, еще двое получили боевые травмы.

"Так, после 18 часов боевики из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по нашим позициям на подступах к Станицы Луганской, Валуйскому, Новоалександровке, Трехизбенки", — говорится в сообщении.

На Приморском направлении боевики в течение нескольких часов обстреливали украинские опорные пункты неподалеку Гнутово из вооружения БМП, автоматических гранатометов и пулеметов. В ответ военнослужащие сил АТО применили весь спектр не запрещенного пехотного вооружения.

А на Донецком направлении вечером было относительно спокойно, отмечают в штабе АТО. Вблизи Зайцева зафиксирован недолгий обстрел укреплений ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 октября, в зоне проведени АТО боевики 6 раз нарушили перемирие.

ВИдео: Військове телебачення України.