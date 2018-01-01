"Она так хрипит, может, "скорою" вызовем?": на Прикарпатье мать забила 6-летнюю дочь молотком. Видео

Односельчане ничего подозрительного за женщиной раньше не замечали.

Мать нанесла дочке серию ударов по голове.

На Прикарпатье, в одном из сел Косовского района Ивано-Франковской области, мать забила 6-летнюю дочь молотком насмерть, пока та спала.

Свою вину женщина признала, но полиции рассказала, что имеет проблемы с психикой. Будто бы, очередное обострение у нее началось за несколько часов до убийства.

"Уроженка Закарпатской области 1986 года рождения, местная жительница, ранее не судимая, по ее словам, находится на психиатрическом учете, на почве психических расстройств решила лишить жизни свою малолетнюю дочь, 2011 года рождения", – сообщила пресс-служба областной полиции.

Мать взяла в руки молоток умышленно. И нанесла серию ударов по голове. Из-за открытой черепно-мозговой травмы и перелома костей свода черепа девочка скончалась на месте.

Односельчане потрясены: ничего подозрительного за женщиной не замечали. Однако из соседок рассказала, что женщина сама прибежала к ним ночью с криками, что убила дочку: "Она стоит на коленях на ступеньках. Говорит: "Бегите ко мне быстрее, а то я ребенка убила. Она так хрипит, может, "скорою" вызовем?" И мы пошли к ней. Соседка откинула одеяло, а девочка там вся в крови".

Отец семейства уехал на заработки в Чехии, оставив дочку на попечение матери.

Женщину задержали в рамках следствия по уголовной статье "Умышленное убийство".

Ранее на Житомирщине замучили до смерти 92-летнюю женщину. Пенсионерке связали руки, рот закрыли и били, рассказала племянница убитой.