В Турции мужчина кастрировал ножом обидчика дочери: видео 18+

Инцидент произошел просто на улице и среди бела дня.

Иллюстративное фото The Financial Express

В Турции мужчина остро заточенным ножом произвел кастрацию обидчика своей 18-летней дочери среди белого дня.

Соответствующее сообщение понедельник, 16 июля, было опубликовано на портале "1news". Согласно обнародованным данным, девушка молча ожидала отца неподалеку от магазина, в котором он покупал пачку сигарет. В этот момент к ней начал приставать с непристойными предложениями прохожий мужчина.

Девушка сперва постаралась его "отбрить" словесно, но тот лишь оскорблял ее в ответ и пытался схватить за руку. Выскочивший из магазина ее отец схватил складной нож и нанес несколько ударов обидчику дочери в пенис.

Бригада скорой помощи доставила окровавленного пострадавшего в больницу, а отец девушки был задержан полицейскими.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Казахстане мужчиена отрезал себе мошонку из-за одиночества.

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