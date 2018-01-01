"Отдельные извинения моей жене": Аркадий Бабченко прокомментировал инсценировку своей смерти, видео

Журналист признался, что варианта отказаться сотрудничать с СБУ у него не было.

Журналист признался, что варианта отказаться сотрудничать с СБУ у него не было

Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве оказалось инсценировкой и спецоперацией СБУ

Сам Бабченко появился перед журналистами на пресс-брифинге СБУ, где ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что заказчиком убийства журналиста выступали российские спецслужбы.

Выступая на пресс-конференции СБУ, Бабченко попросил прощения у жены и близких за то, что скрыл от них свое участие в спецоперации.

"Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без вариантов. Операция готовилась два месяца. Меня посвятили месяц назад. По результатам операции, человек взят, он находится под стражей", – заявил он.

По его словам, о подготовке покушения ему стало известно месяц назад.

"Люди сказали, что есть на тебя заказ. Уже переданы деньги, 40 тысяч долларов. Показали документы, мои паспортные данные, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте. Стало понятно, что информация идет из России", – заявил журналист.

Варианта отказаться сотрудничать с СБУ у него просто не было, отметил Бабченко. И уточнил: "С той стороны, давили очень сильно. На исполнение заказ дали три недели".

"За этот месяц я увидел, как парни работали, как они рыли носом… Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И результатом стала эта спецоперация", — рассказал Бабченко.

Напомним, что вечером 29 мая полиция объявила, что российский журналист Аркадий Бабченко убит тремя выстрелами в спину, и опубликовала фоторобот убийцы.

Сообщалось, что журналист получил три слепых ранения — пули остались в его теле, могли попасть в легкие и сердце. На месте убийства полиция обнаружила три гильзы от патронов калибра 9 миллиметров для пистолета Макарова.

Волонтер Мирослав Гай, который дружил с Бабченко, отметил, что убийство связано исключительно с антироссийской позицией и антироссийской деятельностью Бабченко.

Российский совет по правам человека при президенте заявил, что будет требовать от Украины самого тщательного расследования.

Также СМИ писали, что накануне убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киев прибыл известный киллер ФСБ по кличке "Валидол".

Позже, когда стало об инсценировке смерти Бабченко, журналист Александр Дубинский прокомментировал спецоперацию СБУ, назвав ее сотрудников "тупыми, циничными уродами".

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