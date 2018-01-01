Отец насиловал, мать наблюдала. В России пара получила срок за надругательство над дочерью

Медики подтвердили, что насилие над ребенком длилось на протяжении полутора лет.

В Волгограде родители полтора года насиловали собственную дочь Фото: Pixabay

В Волгоградской области РФ суд вынес вердикт относительно родителей 12-летней девочки, которую насиловали родные отец и мать.

Как сообщает Следственный комитет России по области, 35-летние супруги получили 17 и 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В материалах следствия указано, что с конца декабря 2016 года и на протяжении нескольких месяцев родители неоднократно надругались над своей 12- летней дочерью. Злоумышленники сознались, что девочку насиловал отец, а мать наблюдала за происходящим. Преступление было раскрыто благодаря медикам, к которым девочка попала случайно. Они выявили, что несовершеннолетний ребенок живет половой жизнью и сообщили в полицию.

Следователи подчеркивают, что во время расследования преступления оба родителя прошли психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала умышленный мотив действий отца и матери в отношении собственной дочери.

Напомним, в одной из среднеобразовательных школ Кемерово одноклассники оскорбляют и унижают девочку, которая спаслась из пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Причина травли заключается в том, что ее отец работает в пожарной службе города.