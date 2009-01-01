Отказали тормоза. В Николаеве военный бензовоз протаранил зоомагазин, погиб матрос-контрактник

Авария произошла в микрорайоне Варваровка.
Об этом сообщает "Новости N".
Авария произошла в микрорайоне Варваровка.
Сообщается, что бензовоза "ЗИЛ-131" на спуске отказали тормоза.
"Водитель потерял управление, съехал на правую сторону улицы на тротуар, где врезался в магазин "Канцтовары". После этого водитель вывернул руль влево, автомобиль пересек по диагонали улицу и въехал в зоомагазин", — пишет издание.
В результате ДТП погиб матрос-контрактник 1990 года рождения, сидевший на пассажирском сидении.
Сообщается, что бензовоз принадлежит 406-й отдельной артиллерийской бригаде (в/ч А2062) ВМС Украины.
В цистерне находилось 5 тонн дизельного топлива, поэтому на место происшествия прибыл пожарный автомобиль, чтобы предотвратить возможность возгорания.
Сайт "Преступности.НЕТ" пишет, что по предварительной информации, водитель бензовоза был трезв. Перед столкновением с магазином он выскочил из автомобиля.
В зоомагазине в момент столкновения находился только продавец, который не пострадал.
Напомним, в Киеве на съезде с моста перевернулся грузовик, водитель погиб.
Видео: Новости-N.
Фото: novosti-n.org.