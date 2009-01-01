Отказали тормоза. В Николаеве военный бензовоз протаранил зоомагазин, погиб матрос-контрактник

Авария произошла в микрорайоне Варваровка.

В Николаеве военный бензовоз протаранил зоомагазин фото: Новости-N

В пятницу, 17 марта, в Николаеве военный бензовоз въехал в зоомагазин, в результате погиб человек.

Об этом сообщает "Новости N".

Авария произошла в микрорайоне Варваровка.

Сообщается, что бензовоза "ЗИЛ-131" на спуске отказали тормоза.

"Водитель потерял управление, съехал на правую сторону улицы на тротуар, где врезался в магазин "Канцтовары". После этого водитель вывернул руль влево, автомобиль пересек по диагонали улицу и въехал в зоомагазин", — пишет издание.

В результате ДТП погиб матрос-контрактник 1990 года рождения, сидевший на пассажирском сидении.

Сообщается, что бензовоз принадлежит 406-й отдельной артиллерийской бригаде (в/ч А2062) ВМС Украины.

В цистерне находилось 5 тонн дизельного топлива, поэтому на место происшествия прибыл пожарный автомобиль, чтобы предотвратить возможность возгорания.

Сайт "Преступности.НЕТ" пишет, что по предварительной информации, водитель бензовоза был трезв. Перед столкновением с магазином он выскочил из автомобиля.

В зоомагазине в момент столкновения находился только продавец, который не пострадал.

Напомним, в Киеве на съезде с моста перевернулся грузовик, водитель погиб.

Видео: Новости-N.

Фото: novosti-n.org.