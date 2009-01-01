Сегодня, 22:08 RSS

"Оторвались по полной". Волонтер рассказал об ответке "третьей силы" на Светлодарской дуге

Сегодня, 21:36

Вчера ночью наступил день "Х", пишет Мысягин.

АТО, Донбасс, ВСУ, военные, БМП
Силы АТО на Донбассе Фейсбук 93 ОМБР
На Светлодарской дуге террористы "ДНР" получили неожиданный и очень жесткий ответ.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook

"Вчера ночью от постоянных обстрелов и провокаций на Светлодарской дуге лопнуло терпение у "третьей силы". Они долго собирали и накапливали информацию откуда велись обстрелы наших позиций и вчера ночью наступил день "Х", — пишет волонтер.

"У нас все тяжелое вооружение отведено, поэтому вчерашняя ночь стала очень неожиданной для противника. "Третья сила" оторвалась по полной. И оторвалась так, что по слухам на голову сепаров прилетали осколочно-фугасные", — отметил он.

Мысягин добавил, что для осколочно-фугасных "передач" необходим "волонтерский планшет с спец. военными программами для точной корректировки огня".

Напомним, ранее сообщалось, что на Светлодарской дуге была уничтожена ДРГ боевиков.

Теги:  
Мысягин, АТО, Светлодарская дуга, боевики, ответка
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...