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Отравление неизвестным веществом. На Одесчине нашли мертвой лицеистку

Сегодня, 10:41

Девушка не употребляла спиртные напитки и наркотические вещества, выяснили копы.

больница, скорая, неотложка
В Одесской области в общежитии нашли мертвой лицеистку
В городе Килия Одесской области в одной из комнат общежития местного лицея нашли мертвой его 18-летнюю ученицу, которая является уроженкой Саратского района региона, на теле не было признаков насильственной смерти.

После судебно-медицинской экспертизы стало известно, что смерть наступила в результате отравления неизвестным веществом, говорится на сайте Главного управления Нацполиции Одесчины.

По его данным, правоохранители выяснили, что спиртные напитки и наркотические вещества лицеистка не употребляла.

В ведомстве подчеркнули, что предсмертную запуску умершая не оставляла, намерений о самоубийстве не высказывала. Начато производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, 5 июня в Чугуеве Харьковской области нашли повешенным активиста Николая Бычко из поселка Эсхар, который боролся с коррупцией. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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Одесчина, нашли мертвой, лицеистка, Нацполиция, отравление
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