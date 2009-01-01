Отравление ядом для мышей. На Львовщине двое детей попали в реанимацию

В больнице оказались жители села Голосковичи.

Врач, иллюстрация rfdeti.ru

В городе Броды Львовской области вцентральной районной больницы поступили дети-жители села Голосковичи, предварительный диагноз — отравление мышиным ядом.

Об этом говорится на странице Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

В ведомстве уточнили, что узнали об инциденте вчера — 8 ноября в 13:30, состояние пострадавших при госпитализации было тяжелым.

"… в реанимационное отделение поступили… дети 2014 и 2009 годов рождения... на 6:00 9 ноября — (состояние — Ред.) средней тяжести и удовлетворительное соответственно. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются", — отмечается в сообщении.

Напомним, в конце октября в одном из детских садов Ивано-Франковска отравились семь человек, в частности, пятеро детей и два воспитателя, они были госпитализированы. Узнать больше об инциденте можно здесь.