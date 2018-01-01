"Пастырь-грешник". В США пастор соблазнял девочек-подросток и превращал их в секс-рабынь

Священнослужитель совсем уж далеко увлек девочек по дороге плотского греха.

В штате Огайо (США) 38-летний пастор Кеннет Батлер признался правоохранителям в том, что вовлекал девочек-подростков в секс-рабство.

Соответствующее сообщение опубликовало американское издание New York Post. По данным следствия, Батлер признался в том, что занимался сексом с девочками, а также мешал проведению расследования.

По данным журналистов, пастору грозит семнадцатилетний тюремный срок заключения. Вынесение приговора назначено на сентябрь нынешнего года. По данному делу, кроме Батлера, проходят еще двое пасторов — Энтони Хейнс и Корделл Дженкинс.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Испании сутенеры держали девушек в секс-рабстве, угрожая магией.

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