Педофилы отец и старший брат насиловали 7-летнюю девочку

Сексуальное насилие над дочерью осуществлялось больше года.

Иллюстративное фото Dr. Rich Swier

В городе Тосно (Россия, Ленинградская область) более двенадцати месяцев над 7-летней девочке совершали сексуальное насилие отец и старший брат.

Такое сообщение в среду, 1 августа, опубликовали местные СМИ. Согласно обнародованным данным, первым девочку в июне минувшего года изнасиловал отец. В декабре к сексуальному насилию присоединился и брат.

По словам правоохранителей, девочка боялась рассказывать об изнасилованиях, а также не до конца понимала все происходящие. Ее мать лишили родительских прав. Лишь изредка девочку навещала крестная мать, которая заподозрила неладное и обратилась к полицейским.

Была проведена доследственная проверка, по факту которой открыли уголовное дело. Отца и сына поместили под стражу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в РФ мужчина надругался на 8-летней племянницей, а внук изнасиловал и убил бабушку.

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