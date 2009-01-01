Пенсионерка внезапно умерла во львовской маршрутке: подробности

Во Львове в маршрутном такси произошел трагический инцидент

Львовские маршрутки lviv.depo.ua

Сегодня, во вторник 21 ноября, неподалеку от "Львовводоканала" в маршрутке №37 внезапно скончалась 75-летня горожанка.

Такое сообщение опубликовано на официальном интернет-портале Львовского городского совета.

"Женщина села в маршрутку №37 на площади имени Петрушевича. Проехала две остановки, после чего у "Львовводоканал" ей стало плохо и она скоропостижно скончалась. Водитель немедленно вызвал скорую и полицию, они прибыли на место, сейчас тело женщину направят в морг для судебно-медицинской экспертизы и установления причин смерти", - отметил директор ЛК АТП №1 Орест Хамула.

По его словам, сейчас также полицейскими ведутся следственные действия по поводу инцидента.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во Львове водитель маршрутки сбил девушку насмерть.