Пенсионерка внезапно умерла во львовской маршрутке: подробности

Во Львове в маршрутном такси произошел трагический инцидент
Такое сообщение опубликовано на официальном интернет-портале Львовского городского совета.
"Женщина села в маршрутку №37 на площади имени Петрушевича. Проехала две остановки, после чего у "Львовводоканал" ей стало плохо и она скоропостижно скончалась. Водитель немедленно вызвал скорую и полицию, они прибыли на место, сейчас тело женщину направят в морг для судебно-медицинской экспертизы и установления причин смерти", - отметил директор ЛК АТП №1 Орест Хамула.
По его словам, сейчас также полицейскими ведутся следственные действия по поводу инцидента.
Напомним, ранее сообщалось о том, что во Львове водитель маршрутки сбил девушку насмерть.