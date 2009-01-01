Перепутал наступление с отчим домом. В Луганске боевик подорвал гранатой родную мать

В подъезде жилого дома дворник нашел пакет с несколькими гранатами РГД-5

Граната РГД-5 УНИАН

В террористическойпродолжаются инциденты, связанные с бесконтрольным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Об этом со ссылкой на свои данные группа "Информационное сопротивление" сообщает на сайте Sprotyv.info.

Как стало известно, в подъезде жилого дома в Луганске "ополченец" из местных жителей подорвал гранату, при этом пострадала мать самого "гранатометателя".

Ещё несколько гранат РГД-5 в подъезде другого жилого дома обнаружил дворник, — гранаты лежали завёрнутыми в пакет на лестнице.

Ранее "Главред" сообщал, что охранка ЛНР ловит местных "братков": устроились в "армию", воровали и продавали оружие.

Справка. РГД-5 (Ручная граната дистанционная, модификация — 5) — советская наступательная ручная граната, Индекс ГРАУ — 57-Г-717, относится к противопехотным осколочным ручным гранатам дистанционного действия наступательного типа.